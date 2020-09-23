محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تألقت الفنانة سارة سلامة في جلسة تصوير جديدة كشفت عنها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت سارة في الجلسة بصحبة حصان، مرتدية فستانًا أبيض، يشبه فساتين أميرات ديزني، بعدسة دانيال صليب. وعُرض للفنانة سارة سلامة مؤخرًا، مسلسل "يا أنا يا جدو" بطولة أحمد بدير ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت ‏تيخا ورنا سماحة وعبدالله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة، وهو من تأليف فتحي الجندي، إنتاج شركة "دي لايت" لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر‎.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور| سارة سلامة بفستان أميرات "ديزني" مع حصان في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.