زكي فطين عبدالوهاب ينعى مدير التصوير سمير بهزان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان زكي فطين عبدالوهاب على نعي مدير التصوير سمير بهزان، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

كتب زكي منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "فقدنا فنان وصديق وفي، حنون، سمير بهزان، رمز للإخلاص والمجدعة، البقية في حياتكم".

أعلنت نقابة المهن السينمائية وفاة مدير التصوير سمير بهزان، من خلال بيان نعي جاء فيه "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية الزميل مدير التصوير سمير بهزان ونحن بكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان تغمد الله الفقيد بواسع رحمته".