"الله يحمي قيادتكم وبلادكم".. رسائل النجوم للشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني الـ90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن في الوطن العربي على تهنئة الشعب السعودي باليوم الوطني الـ90، الموافق 23 سبتمبر الجاري، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز هؤلاء النجوم:

أصالة

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة لعلم السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها.. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال.. لمّ أشعر عمّري بغربة حين أصلها.. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامة منّ شيم أهلها.. كلّ عام والكبيرة الرّحومة.. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل.. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبدالعزيز ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبدالعزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) السعودية بخير وأمان واستقرار وتقدّم ".

أكرم حسني

كتب الفنان أكرم حسني تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل سنة وكل إخواتنا السعوديين بخير وسلام".

نوال الزغبي

كتبت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل عام والمملكة السعودية بخير بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يارب يديم على البلد الأمن والأمان والازدهار ويحفظ ولاة عهده إن شاء الله".

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شيرين عبدالوهاب

كتبت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

إليسا

كتبت إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء، الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم، شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف".

كارمن سليمان

نشرت كارمن مقطع فيديو من حفل لها في السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "اليوم الوطني السعودي، كل عام وانتم بخير يا أهل الخير والحب، وحشتوني يا أغلى جمهور".

ياسمين جيلاني

نشرت ياسمين جيلاني صورة لها، وأخرى لعلم السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت "كل عام والمملكة العربية السعودية وأهلها بصحة وبخير وعز وكرامة ، دام عزك يا وطن وحفظك الله من كل سوء وكل الأوطان".