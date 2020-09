فيديو.. فنان مصري يروّج لفيلمه الجديد بطريقة غريبة

View this post on Instagram

تهامي مكنش لاقي الفيلم بس الحمدلله لاقاه في قاع البحر و طلعوا عاش يا توتو يابو الحركات يا جامد 💪💪💪💪💪💪 #زنزانه_٧ #مكسر_الدنيا #الحمدلله @ahmedeltohamyofficial