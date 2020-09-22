الموت يفجع الفنان المصري محمود حميدة

أعلنت إيمان حميدة، ابنة الفنان المصري محمود حميدة، الثلاثاء، وفاة عمها المهندس فايز حميدة، وذلك عبر حسابها في "فيسبوك".



وكتبت ابنة محمود حميدة: "لا إله إلا الله البقاء لله وحده، في ذمة الله عمي فايز حميدة الحبيب.. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وارزقنا الثبات ولا حول ولا قوة إلا بالله".





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وشيّع جثمان المهندس فايز حميدة من قرية "منيل السلطان" في أطفيح بمحافظة الجيزة، وتلقت أسرته العزاء في المقابر.

ويشارك محمود حميدة حالياً في بطولة فيلم "ثانية واحدة" مع دينا الشربينى ومصطفى خاطر وسوسن بدر وويزو وعلا رشدي، ومن إخراج أكرم فريد.

ويستعد أيضاً لتصوير فيلم جديد بعنوان "ريتسا" تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبدالله صالح، ويشارك في بطولته ميرهان حسين ومحمد الشرنوبي ورحمة حسن.