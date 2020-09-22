شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تكشف عن صورة دعائية من حكاية "ضى القمر" وتطالب جمهورها بالدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت النجمة كندة علوش، من جمهورها الدعاء لها ولفريق عمل حكاية "ضى القمر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، من تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد حسن، وإنتاج سينرجى وأروما، والمقرر عرضه على شبكة قنوات dmc، حيث نشرت عبر حسابها على تويتر، صورة دعائية للعمل الجديد، صحبتها بتعليق: "ادعولنا".



كندة علوش

حكاية "ضى القمر"، تناقش ظاهرة التلقيح الصناعى للمحرومين من الإنجاب، مع تناول كواليس الحياة بين الأزواج والمشاكل التى تواجههم، وتجسد "كندة" خلالها زوجة محرومة من الإنجاب تلجأ للتلقيح الصناعى وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها، وذلك من خلال قصص مختلفة، الأولى تجمع كندة علوش ومحمد علاء والثانية تجمع نهى عابدين ومحمد شاهين‪.





"ضى القمر" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "إلا أنا" بعدما عُرضت أول 3 حكايات على قناة ‪dmc وهما "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، حكاية "سنين وعدت" بطولة أروى جودة، حكاية "أمل حياتى" بطولة حنان مطاوع، وتعرض الحكاية الرابعة حاليًا بعنوان "أمر شخصى"، بطولة شيرى عادل، بينما ستكون الحكاية السادسة بعنوان "لازم أعيش"، بطولة جميلة عوض.

"إلا أنا" قصة الكاتب يسرى الفخرانى، ويتألف من 6 حكايات مستقلة مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، يضم المسلسل 6 بطلات، وكل حكاية 10 حلقات ولكل حكاية مؤلف ومخرج وبطلة، ويناقش المسلسل العديد من القضايا التى تهم المرأة مثل نظرة المجتمع الشرقى للمرأة المطلقة وكفاح المرأة من أجل ذاتها وأولادها.