شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تستعين بمقولة درو باريمور فى أحدث صورها: السعادة هى أفضل مكياج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعانت الفنانة التونسية هند صبرى بمقولة النجمة الأمريكية درو باريمور "السعادة هى أفضل مكياج"، وذلك من خلال أحدث صورة لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.





وكانت النجمة هند صبرى احتفلت مؤخرا بعودة بناتها إلى المدرسة مرة أخرى وانتهاء الإجازة الصيفية، حيث نشرت عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورة عفوية لبناتها من المصيف، وكتبت عليها قائلة: "أول يوم مدرسة مفيش خناقات تانى بينهم"، معبرة عن سعادتها لعودة الدراسة ولأخذها فترة من الراحة من خناق بناتها.

وبين الحين والآخر، تشارك الفنانة هند صبرى صورها مع متابعيها عبر منصات السوشيال ميديا، فعلى سبيل المثال، طالبت مؤخرا جمهورها بوضع عنوان مناسب لعام 2020 بعد كل الأحداث المتتالية التى حدثت به، وشاركت صورة لها من فيلم "الفيل الأزرق"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "إذا أعطيتم عنوانا لعام 2020 ماذا سيكون؟"، لترد عليها النجمة صبا مبارك مازحة "عام الفيل".

وشاركت الفنانة هند صبرى فى فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى حصد أغلب جوائز السينما العربية ACA برئاسة ماجد حسنى، والتى بلغت 15 جائزة، وعلقت الفنانة التونسية على هذه الجوائز قائلة: "أنا بشكر ACA على الجائزة وبشكر الناس اللى صوتت ليا كان نفسى نكون مع بعض ونتقابل وجها لوجه، ولكن للأسف الظروف الحالية خلتنا نقبل الجائزة من بعيد، ولكن أنا ممتنة جدا، وبشكر كل الناس اللى صوتت لدورى فى فيلم (الفيل الأزرق 2)، وأهنئ كل زميلاتى المرشحات لأنهم كلهم يستاهلوا، وإن شاء الله السن الجاية نكون مع بعض".