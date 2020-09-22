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شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم "زنزانة 7" يحتفلون بالفيلم مع جمهور الإسكندرية وطنطا والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.
فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام نشأت.
أبطال فيلم زنزانة 7
أبطال زنزانة 7
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