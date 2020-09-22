فن ومشاهير

نجوم "زنزانة 7" يحتفلون بالفيلم مع جمهور الإسكندرية وطنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر نجوم فيلم "زنزانة 7" عرض الفيلم بسينمات الإسكندرية يوم الخميس المقبل مع جمهور المحافظة الساحلية، ثم ينتقلون يوم الجمعة إلى طنطا لمشاهدة الفيلم مع الجمهور هناك. الفيلم بطولة أحمد ‏زاهر ونضال الشافعى، ويجسد الأخير ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا، ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏

 

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، ‏إخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فى الفيلم عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.‏

 

فيلم "زنزانة 7" من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وعبير صبرى وإيهاب فهمى ومنة ‏فضالى ومدحت تيخة وأحمد التهامى، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

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أبطال فيلم زنزانة 7

 

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أبطال زنزانة 7

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