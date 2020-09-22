شيرين تهنئ الشعب السعودي بالعيد الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة شيرين عبدالوهاب على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة العيد الوطني الـ90.

كتبت شيرين، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي الـ90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، أغنية "مش قد الهوى"، والتي طرحتها مؤخرًا عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، وحققت نجاحًا جماهريًا كبيرًا، وهى من كلمات محمد الغنيمي، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم.