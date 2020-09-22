بالفيديو| سمية الخشاب تهنئ الشعب السعودي بالعيد الوطني الـ90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة سمية الخشاب على تهنئة الشعب السعودي بالعيد الوطني الـ90.

نشرت سمية مقطع فيديو، من داخل سيارتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه: "مساء الفل حبايبي وفانزاتي في السعودية، كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة العيد الوطني، دام الله عز وبخير السعودية وبركتها، كل سنة وانتوا بألف خير".

وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال" 2017، من تأليف سماح الحريري، وإخراج أحمد شفيق.