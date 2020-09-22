رنا سماحة تعلن "خطوبتها".. والنجوم يعلقون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلنت المطربة رنا سماحة، "خطوبتها" عبر موقع "فيسبوك"، دون الكشف عن اسم خطيبها. وانهالت عليها التعليقات من النجوم، لتهنئتها، وعلقت منة فضالي "مبروك"، كتب بهاء الدين محمد: "مبروك". Advertisements علق الفنان مدحت تيخا: "مبروك مبروك يا رنوشة"، كتبت سمية درويش: "ربنا يكتبلك السعادة والحب والأمان". وعلق المطرب مينا عطا: "مبروك يا غالية يا عشرة العمر، ربنا يكملكم على خير انتي والغالي ابن الغالي". وطرحت المطربة رنا سماحة، مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب كليب أغنيتها الجديدة "7 رجالة" من ألبومها الذي يحمل نفس الاسم والمقرر طرحه قريبا، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان وتوزيع محمد شفيق.

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