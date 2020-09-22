ليلى أحمد زاهر تغني لوالدها "أماكن السهر" لـ عمرو دياب (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو جديد يجمعها بوالدها النجم أحمد زاهر.

وتظهر ليلى زاهر، في فيديو نشرته عبر خاصية "ستوري" بحسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وهي تجلس بجانب والدها وهو يقود السيارة، ويستمعان لأغنية "أماكن السهر"، بينما هي تغازل والدها وتردد كلمات الأغنية.

من ناحية أخرى، يُعرض للفنان أحمد زاهر حاليا في دور العرض السينمائي، فيلم "زنزانة 7" ويشاركه البطولة النجوم: نضال الشافعي وعبير صبري ومنة فضالي ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

وحقق أحمد زاهر نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، من خلال دوره بمسلسل "البرنس" مع النجوم: محمد رمضان، وروجينا، ومحمد علاء، وإدوارد، وسلوى عثمان وغيرهم، إخراج وتأليف محمد سامي.

وشهد الموسم الرمضاني أيضا عودة ليلى أحمد زاهر للتمثيل بعد سنوات من الغياب، من خلال مسلسل "الفتوة" مع النجم ياسر جلال.