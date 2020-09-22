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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
انتهى الفنان الشاب مينا فوزي سليم، من تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "30 مارس" الذي يجمعه بالفنان أحمد الفيشاوي، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.
وأكد "مينا" أن أكثر ما حمسه للدور هو مشاركة صناع الفيلم التجربة، فالعمل مختلف بشكل عام، كما راهن على نجاح الفيلم عند طرحه بالسينمات.
وكشف "مينا" أن كواليس العمل كانت ممتعة، في ظل تعاون جميع فريق العمل وعلى رأسهم النجم أحمد الفيشاوي والمخرج الشاب أحمد خالد موسى.
فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، خاد الصاوي، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، صبري فواز، ندا موسى، محمد جمعة، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، محمد علي رزق، ومن تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.
كما كشف "مينا" أنه يشارك في مسلسل "شارع 9"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، خارج سباق دراما رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء تصوير "30 مارس".. مينا فوزي سليم يشارك في "شارع ٩" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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