صلاح عبدالله يكشف عن دوره بـ"هجمة مرتدة" و"في يوم وليلة" و"جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها الفنان القدير صلاح عبدالله في الوقت الحالي نظراً لمشاركته في أكثر من عمل درامي مع نخبة من النجوم.

يشارك صلاح في مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز ومسلسل "في يوم وليلة" للفنان أحمد رزق ومسلسل "جمال الحريم" للفنانة نور اللبنانية.

وفي بيان صحفي، أكد عبدالله أنه في مسلسل "هجمة مرتدة" يقدم شخصية موظف بسيط على المعاش ولديه مشروع صغير يساعده في تحسين دخله، ألا وهو مكتبة للأدوات المدرسية والتزامات الأطفال.

أضاف عبدالله "تتكون أسرتي في المسلسل من زوجتي الفنانة ماجدة زكي وكريمتي الفنانة مايان السيد ونجله الفنان أحمد عز".

أضاف عبدالله أيضاً أنه انتهي من تصوير عدد كبير من مشاهده، ولكنه يستكملها أثناء الشهر المقبل، وذلك بعد أن توقف تصويره عن العمل منذ عدة أشهر مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، بينما جزء كبير من فريق العمل يواصل التصوير منذ مدة على فترات منتظمة.

جدير بالذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، وهم أحمد عز، هند صبري، صلاح عبدالله، هشام سليم، نضال الشافعي، ماجدة زكي، ندا موسى، مايان السيد، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة، محمود البزاوي، أحمد فؤاد سليم وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.

علي الجانب الآخر، يشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "في يوم وليلة" للفنان أحمد رزق والذي تدور أحداثه في 35 حلقة، والمقرر عرضه على إىحد القنوات الفضائية في الموسم الشتوي المقبل.

Advertisements

أكد عبدالله أنه يقدم شخصية والد الفنان أحمد رزق أثناء أحداث هذا العمل.

يُشار أن أحمد رزق يظهر بشخصية مهندس ديكور خلال الأحداث وهو متزوج من الفنانة أيتن عامر، ولديه طفلة منها في عمر الـ12 عاما.

مسلسل "في يوم وليلة" يتضمن نخبة وكوكبة من النجوم، وهم أحمد رزق، أيتن عامر، داليا مصطفى، نضال الشافعي، صلاح عبدتلله، محمد مهران، ولاء الشريف، محمد جمعة، حسني شتا، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

ويشارك الفنان صلاح عبدالله في مسلسل "جمال الحريم" للفنانة نور اللبنانية والذي تدور أحداثه في 45 حلقة.

وأكد عبدالله أنه انتهى من تصوير جزء كبير من مشاهده في العمل وأنه سيعود لاستئناف تصوير باقي مشاهده قريبًا.

أضاف عبدالله أن دوره أثناء الأحداث سيكون مفاجأة.

جدير بالذكر أن مسلسل "جمال الحريم" يتضمن نخبة من النجوم، وهم نور، خالد سليم، دينا فؤاد، صلاح عبدالله، محمد شاهين، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار سوسن عامر وإخراج منال الصيفي.