جينيفر أنيستون تتألق بحفل توزيع جوائز إيمي أووردز 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:47 مساءً - لغاية هذه اللحظة ،الكل أجمع على أن جينيفر أنيستون،هي النجمة الوحيدة التي لفتت أنظار الملايين وإعجابهم بطلتها غير العادية،وتألقها المميز بحفل تقديم جوائز إيمي أووردز 2020 الذي بثته على الهواء قناة ABC الأمريكية من لوس أنجلوس.

وقد تألقت الممثلة السينمائية والتلفزيونية الجميلة جينيفر أنيستون البالغة من العمر 51 عاماً في حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ 72 لعام 2020.

وسرقت جينيفر أنيستون الأضواء والأنظار من النجمات الأخريات بالحفل وبالمنازل بإطلالة مميزة وأنيقة ،مرتدية فستان سهرة أسود حفر،وقلادة من الألماس ظهرت بهن في الأستوديو جنباُ إلى جنب مع جيمي كيمل.

وخطفت جينيفر أنيستون الأنظار وتألقت أيضاً بشكل لافت في حفل توزيع جوائز إيمي 2020، حيث قدمت جينيفر أنستون الجائزة الأولى في حفل توزيع جوائز إيمي 2020، وظهرت مع مقدم البرامج جيمي كيمل، والذي يقدم حفل الجوائز، واستعرض الثنائي بسخرية الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بوضع الكحول على الأوراق قبل حرقها في الاستديو قبل أن تحمل جينيفر أنيستون جهاز الإطفاء المعدني وتخمد الحريق بمرح.

وقامت جينيفر أنيستون بنشر مقطع فيديو لها وهي تطفىء حريق السلة في الأستوديو في حسابها الخاص بأنستغرام،فحصد أكثر من 12 مليون و600 ألف مشاهدة ،و12 ألف إعجاب بيوم واحد فقط.

لم يؤثر بها خسارتها جائزة أفضل ممثلة درامية

ولم يظهر على جينيفر أنستون أي تأثر على الإطلاق خلال الحفل، بل شاركت بالتقديم بعفوية مطلقة وبروح رياضية عالية كأن شيئاً لم يحدث، وكأنها لم تخسر جائزة أفضل ممثلة درامية عن مسلسلها الدرامي The Morning Show مقابل منافستها الممثلة الشابة زيندايا.

وبعد إنتهاء فقرتها باستوديو حفل جوائز إيمي أووردز 2020،عادت على الفور إلى منزلها لتتابع باقي فقرات الحفل عن بعد ،وجمعت صديقتيها وشريكتيها ببطولة مسلسلها الأشهر "فريندز" الممثلتين كورتني كوكس،وليزا كودرو بفقرة خاصة مع مقدم الحفل جيمي كيمل.

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وعندما لاحظ جيمي كيمل وجود كورتني كوكس جنبًا إلى جنب مع أنيستون، قالت له "بالطبع أنا هنا، نحن نعيش معًا.. لقد كنا رفقاء في الغرفة منذ 1994"،في إشارة ذكية إلى موعد بدء عرض مسلسلهن "فريندز"، ونشر جيمي كيمل فيديو لهم عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقاً: "هم حقا يعيشون معا".

وجينيفر أنيستون ،من أبرز نجوم هوليوود الذين يشجعون عشرات الملايين من متابعيهم للمشاركة بالتصويت واختيار الرئيس المناسب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة بعد 7 أسابيع،وتحث متابعيها على التصويت عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" الذي تمتلك فيه 35 مليون و600 ألف متابع ومتابعة حول العالم.