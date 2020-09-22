مسلسل "شيتس كريك" يحصل على حصة الأسد من جوائز إيمي أووردز 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 10:47 مساءً - بينما خسر الكثير من النجوم حلمهم الكبير بالحصول على إحدى جوائز "إيمي أووردز 2020 "،حصدت بعض الأعمال المميزة الكثير من جوائزها بفئات مختلفة.



وحقق أول حفل إفتراضي عن بعد لجوائز إيمي أووردز لدورة 2020 نجاحاً عالمياً ونسبة مشاهدة عالية بعد قيام النجم جيمي كيمل بتقديم فقراته من لوس أنجلوس،رغم الحضور المحدود من المشاهير الجالسين على طاولات متباعدة،واقتصار تسليم الجوائز الأخرى للنجوم في منازلهم حول العالم جراء قيود السفر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.



وكان من أبرز الرابحين مسلسل : Schitts creek الذي حصل على حصة الأسد من جوائز : إيمي أووردز 2020. ومن أبرز الجوائز التي حصل عليها مسلسل "شيتس كريك" " Schitts creek" ، جائزة إيمي أووردز لأفضل مسلسل كوميدي، وجائزة إيمي أووردز ثانية لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي حصلت عليها آني ميرفي، وجائزة إيمي أووردز ثالثة لأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي حصدتها كاثرين أوهيرا،واستلمتها بسعادة في الحفل وتقبلت التهاني من النجوم القلائل الحاضرين.



كما حصد المسلسل أيضاً جائزة أفضل إخراج لمسلسل كوميدي ذهبت للمخرجين الكنديين أندرو سيفيدينو ودانيال ليفي، وجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي ذهبت للممثل والمخرج الكندي دانيال ليفي.

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وفاز الممثل الكندي يوجين ليفي جائزة أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي.



ما هي جائزة إيمي أووردز؟



"جائزة إيمي أووردز" ،جائزة أمريكية خالصة،أنشأت لأول مرة عام 1949 ،وتمنح للمسلسلات والبرامج والإنتاجات التلفزيونية ونجومها فقط،وتعتبر شقيقة "جائزة الأوسكار" الأمريكية التي تمنح للأفلام السينمائية بكافة فروعها فقط .



تنظم الجائزة الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، وهي منظمة تتألف من وسائل الإعلام وشخصيات رائدة تنتمي لأكثر من 50 بلدا و500 شركة من جميع القطاعات التليفزيونية حول العالم .



وقد حازت جوائز إيمي أووردز 2020 عموماً على استحسان ورضى النجوم باستثناء الممثل الأمريكي المصري رامي يوسف،ونجاح حفل توزيع جوائز إيمي أووردز اعتبرها النجوم معركة نضالية ضد فيروس كورونا،ومحاولة ناجحة للعودة إلى النشاط الفني ولو ضمن إجراءات إحترازية مشددة.



