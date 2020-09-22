نشرت الفنانة دُرة، مجموعة صور من أحدث إطلالتها المميزة كالعادة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "درة" في الصور على متن مركب بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض X اسود قصير، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة تليق بإطلالتها. أنيقة مرتدية فستان أبيض X اسود قصير، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة جذابة تليق بإطلالتها. Advertisements يذكر أن أخر أعمال درة، فيلم "يوم وليلة"، مع النجم خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، من إخراج: أيمن مكرم، وتأليف: يحيى فكري. "يوم وليلة"، مع النجم خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور، من إخراج: أيمن مكرم، وتأليف: يحيى فكري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأبيض والأسود .. دُرة تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.