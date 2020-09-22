في هذا الموعد .. حفل غنائى سبيس تون بساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية الصاوي الزمالك، حفل غنائي تحت شعار سبيس تون، وذلك يوم الخميس الموافق 15 من شهر أكتوبر المقبل. المقبل. ويبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساًء، بسعر تذكرة 100 جنيهًا. Advertisements يذكر أن حفل سبيس تون يضم مجموعة من المطربين الشباب: بيانو وجدى الفوى، فيولين شادن أسامة، ساكسفون ويف، باص جيتار محمد العشرى، إلكتريك جيتار اندرو ماهر، درامز أبانوب ويليام، بركشن شبل.

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