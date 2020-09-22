أصالة تهنيء السعودية بالعيد الوطني الـ 90

هنأت النجمة أصالة، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمّد والشعب السعودي، بالعيد الوطني السعودي الـ90، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت "أصالة": "غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها .. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال .. لمّ أشعر عمّري بغربه حين أصلها .. Advertisements كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها .. كلّ عام والكبيرة الرّحومه .. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل .. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبد العزيز ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها .. كلّ عام والكبيرة الرّحومه .. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل .. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبد العزيز ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) السعودية بخير وأمان واستقرار وتقدّم". وفي سياق أخر، روجت النجمة "أصالة" لأحدث أغنياتها والتي تحمل إسم:" إشتقت لك"، ضمن ألبوم "لا تستسلم"، والذي طرحته منذ ايام قليلة، وحقق نجاحاً كبيراً، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: العالية شموخ العقلا، وألحان ياسر بو علي، وتوزيع خالد عز.

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