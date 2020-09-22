على طريقتها الخاصة .. ميريام فارس تحتفل باليوم الوطني السعودي 90

احتفلت الفنانة ميريام فارس بـاليوم الوطني السعودي 90، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وهنأت ميريام فارس الشعب السعودي قائلة: ها انت اليوم بعيدك الوطني الـ 90 تفتخرين بالنهضة والتطور والإبداع والسلام، كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، دمتم حكامًا وشعبًا .. اليوم الوطني السعودي90. .. اليوم الوطني السعودي90. Advertisements يذكر أن الفنانة ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان حبيبي سعودي، والأغنية من كلمات وليد الحسنية، وألحان يوسف العماني، وتوزيع محمد عصمت، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 6 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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