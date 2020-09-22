بكلمات مؤثرة .. ليلى علوي تنعي سمير بهزان

نعت النجمة ليلى علوي، مدير التوصير سمير بهزان، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت ليلى صورة لسمير وعلقت عليها ناعية:

وداعا حكّاء الصورة .. سمير بهزان.

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يذكر أن سمير بهزان توفي منذ قليل، وذلك بعد تعرضه لأزمه صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات

في الزمالك.

وقدم سمير بهزان عددًا كبيرًا من الأفلام السينمائية، أهمها: باب الشمس، احكي يا شهرزاد، السفاح، أوقات فراغ، أنت عمري، الماء والخضرة والوجه الحسن، كلمني شكرا، ونوس، دهشة، وكانت آخر أعماله مسلسل ليه لأ الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية.