أمير كرارة يستعد لتصوير مشاهده في "حصان طروادة"

يستعد الفنان أمير كرارة، لتصوير مسلسله الجديد "حصان طروادة"، الخميس المقبل، ومن المقرر عرضه في 8 حلقات، وتشاركه البطولة اللبنانية نور وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل "حصان طراودة" من بطولة أمير كرارة، ونور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، عباس أبو

الحسن، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

ومن المقرر أن يشارك "كرارة" في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، من تأليف وإخراج محمد سامي، وينتمي

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للدراما الصعيدية، وتدور أحداثه حول رجل له هيبة كبيرة في الصعيد، يعيش في جزيرة يحكمها ويديرها، ويدخل في صراعات مع منافسه.



يذكر ان أخر اعمال النجم أمير كرارة، مسلسل "الإختيار"، وعرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، والذي تناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي، وتعاون خلاله مع المخرج بيتر ميمي.