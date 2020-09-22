مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعي سمير بهزان

نعي مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمزيد من الحزن والأسي مدير التصوير المبدع سمير بهزان الذي توفي اليوم تاركا في كل عشاق السينما مشاعر فقد عميقة بعمق ما صنعه من إرث فني سيبقي في ذاكرة السينما المصرية.
التصوير في السينما المصرية والعربية.
وتعزي إدارة المهرجان الوسط السينمائي وعائلته الكريمة ورفاق مشواره الطويل الذي بدأه كمساعد مصور في فيلم جيوش الشمس مع الراحل شادي عبد السلام، قبل أن يقدم عدد من الأفلام المميزة ليصبح في فترة وجيزة واحد من ألمع مديري
وقدم مدير التصوير سمير بهزان أفلاما مهمة أبرزها: "باب الشمس"، "احكي ياشهر زاد"، و"بعد الموقعة" و"المدينة" مع يسري نصر الله، و"أرض الخوف" و"مواطن مخبر وحرامي" و"أرض الأحلام" مع داوود عبد السيد، و"خيانة مشروعة" و"ويجا"، "انت عمري" مع خالد يوسف و"أسرار البنات" مع مجدي أحمد علي".
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