تشييع جنازة المصور السينمائي سمير بهزان من مستشفى بالزمالك

تُشيع جنازة مدير التصوير سمير بهزان، من أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة الزمالك، ومن المقرر أن يتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وشارك سمير بهزان في نحو 84

Advertisements

عملًا فنيًا، منها: ونوس، دهشة، البحر بيضحك ليه، هارمونيكا، القبطان.

يذكر أن مدير التصوير سمير بهزان توفي منذ قليل بإحدى

المستشفيات بالزمالك، وكان سمير بدأ حياته في فترة السبعينيات من خلال عمله مساعد تصوير في عدد من الأفلام، منها الإخوة الأعداء، أزواج طائشون، خمسة باب، كما حصل على جائزة من المهرجان القومي للسينما عن فيلم بعد الموقعة.