وفاة مدير التصوير سمير بهزان

رحل مدير التصوير سمير بهزان، أحد أهم القائمين على فن الصورة، وذلك بعد تعرضه لأزمه صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات في الزمالك.

وقدم سمير بهزان عددًا كبيرًا من الأفلام السينمائية، أهمها: باب الشمس،

احكي يا شهرزاد، السفاح، أوقات فراغ، أنت عمري، الماء والخضرة والوجه الحسن، كلمني شكرا، ونوس، دهشة، وكانت آخر أعماله مسلسل ليه لأ الذي يعرض حاليًا على إحدى القنوات الفضائية.

يذكر أن مدير التصوير سمير بهزان بدأ حياته في فترة السبعينيات من خلال عمله مساعد تصوير في عدد من الأفلام، منها الإخوة الأعداء، أزواج طائشون، خمسة باب، كا حصل على جائزة من المهرجان القومي للسينما عن فيلم "بعد الموقعة".