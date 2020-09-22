شاهد..شاب يطير بسريره ويأخذ غفوة في السماء

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شاب يطير بسريره ويأخذ غفوة
لحظات لن ينساها شاب تركي بعد ان نقل سريره من غرفة نومه إلى السماء ليستمتع بغفوة فوق السحاب.
نشر طيار المظلات التركي حسن كافال مقطع فيديو له، وهو يطير بسريره على ارتفاع 800 متر، باستخدام المظلات فقط ، في منطقة الانيا في ولاية انطاليا .
وأخذ كافال غفوة نوم قصيرة على سريره المتنقل أثناء الطيران، قبل أن يهبط مرة أخرى ويقفز باستخدام المظلات، وهو ما أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق كافال على المقطع قائلا “عندما كنت طفلا صغيرا، كنت أحلم دائما بالطيران أثناء النوم على سريري. إذا كنت تريد شيئا ما حقا، أعتقد أنه سيحدث بالتأكيد”.
وتعد منطقة الانيا وبالتحديد موقع ياسه تبه وجهة للسياح لعيش هذه المغامرة والتحليق في السماء باستخدام المظلة
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