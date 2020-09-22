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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت المغنية الكندية أفريل لافين عن إحيائها لحفل موسيقى إفتراضي من أجل زيادة الوعي وجمع الأموال لمكافحة مرض لايم الذي أصيبت به وعانت منه شخصياً. وستذهب العائدات إلى مؤسسة أفريل لافين و Global Lyme Alliance.
وقالت المغنية الشابة في تدوينة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام للترويج للحدث: "أنا متحمسة جدًا لدعوتكم للانضمام إلي وإلى بعض ضيوفي المميزين جدًا في #FightLyme، وهي حفلة موسيقية افتراضية لصالح مجتمع Lyme. تذهب 100٪ من العائدات إلى مؤسسة Avril Lavigne و Global Lyme Alliance".
وأضافت: "نظرًا لأن مرض لايم هو جائحة عالمية ولكنه ليس أولوية عالمية، فنحن بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها للقضاء عليه".
واكملت: "نظرًا لعدم تمكني من تقديم حفل للجميع شخصيًا هذا العام، اعتقد بأنها مناسبة جيدة للحصول على بعض المرح أثناء جمع الأموال. يرجى الانضمام إلينا في 24 أكتوبر.
وختمت بالقول: "شراء تذكرتكم يساعدنا في إنقاذ الأرواح. اراكم في العرض!".
كانت هذه تفاصيل خبر حفل موسيقي إفتراضي للكندية أفريل لافين للتوعية بمرض لايم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.