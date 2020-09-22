حفل موسيقي إفتراضي للكندية أفريل لافين للتوعية بمرض لايم

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت المغنية الكندية أفريل لافين عن إحيائها لحفل موسيقى إفتراضي من أجل زيادة الوعي وجمع الأموال لمكافحة مرض لايم الذي أصيبت به وعانت منه شخصياً. وستذهب العائدات إلى مؤسسة أفريل لافين و Global Lyme Alliance.

وقالت المغنية الشابة في تدوينة نشرتها عبر حسابها على الإنستغرام للترويج للحدث: "أنا متحمسة جدًا لدعوتكم للانضمام إلي وإلى بعض ضيوفي المميزين جدًا في #FightLyme، وهي حفلة موسيقية افتراضية لصالح مجتمع Lyme. تذهب 100٪ من العائدات إلى مؤسسة Avril Lavigne و Global Lyme Alliance".

وأضافت: "نظرًا لأن مرض لايم هو جائحة عالمية ولكنه ليس أولوية عالمية، فنحن بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكننا الحصول عليها للقضاء عليه".

واكملت: "نظرًا لعدم تمكني من تقديم حفل للجميع شخصيًا هذا العام، اعتقد بأنها مناسبة جيدة للحصول على بعض المرح أثناء جمع الأموال. يرجى الانضمام إلينا في 24 أكتوبر.

وختمت بالقول: "شراء تذكرتكم يساعدنا في إنقاذ الأرواح. اراكم في العرض!".