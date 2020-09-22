شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتب عبد الرحيم كمال عن نجيب محفوظ: كسر تابوهات الدين والجنس والسياسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الكاتب عبد الرحيم كمال بكتابات الأديب الكبير نجيب محفوظ، حيث عبر عن سعادته بروايات الأديب من خلال تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التغريدات تويتر، وكتب معلقاً: "مفيش كاتب في مصر قدر بكل ذوق وأدب وشياكة يكسر التابوهات التلاتة (الدين والجنس والسياسة) إلا نجيب محفوظ، كان يكسر التابو برشاقة تخلي أي حد ما ياخدش باله من الوهلة الأولى". يشار إلى أن عبد الرحيم كمال يشارك في الماراثون الرمضانى المقبل بمسلسلين هما "القاهرة كابول"، بطولة النجوم طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، وحنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، ونور محمود، وعدد كبير من الفنانين، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجى، أما المسلسل الآخر للنجم يحيي الفخرانى، وإخراج شادى الفخرانى، وإنتاج سينرجى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

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