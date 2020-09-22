شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعاقد توم هاردى رسميا ليكون جيمس بوند العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تتابع المواقع والسوشيال ميديا هذا الأسبوع، وإذا كنت جزءًا من القاعدة الجماهيرية الضخمة والتاريخية لسلسلة جيمس بوند، فمن المحتمل أن تتعرض لصدمة عندما تشاهد إعلانا يزعم أنه تم اختيار توم هاردى كممثل تالى يلعب دور 007 فى حقبة ما بعد دانيال كريج لأفلام بوند.

فعلى الرغم من أن قيام توم هاردي بدور بوند مرجح بشدة إلا أنه لم يتم اختياره بشكل رسمى بعد، لكن ما حدث هو أن عددا من فناني الفوتوشوب نشروا صور وهمية عن كيفية تسويق Tom Hardy على أنه جيمس بوند الجديد، لكن لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي.



توم هاردي في جيمس بوند

وكانت قد أشيعت أخبار تشير إلى أن النجم توم هاردى سيحل محل دانيال كريج في دور جيمس بوند القادم، وبحسب ما ورد تم اختيار الممثل بعد نجاحه في الاختبار أمام صناع السلسلة وكان هاردي ، 43 عامًا ، واحدًا من مجموعة من الممثلين الذين يُرجح أن يلعبوا دور بوند، أما النجم العالمي دانيال كريج ، 53 سنة ، فسيتخلى عن دوره في 007 بعد فيلمه الخامس والأخير، والذي سيصدر بعنوان No Time To Die في نوفمبر المقبل بعدما تم تأجيله بسبب جائحة كورونا.

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وقد أعلن من قبل أنه سيتم الكشف عن Bond الجديد في نهاية العام الجاري أو في عام 2021 ، وإذا حصل توم على الدور ، فسيصبح جيمس بوند العاشر في سلسلة الجاسوسية الشهيرة، وحسب التقارير سيكون توم هاردي جاهزًا ليحل محل دانييل كريج في دور جيمس بوند القادم، حيث انه الأكثر قربًا في السنوات الأخيرة للشخصية .

كما ذكرت Vulcan Reporter في يونيو أن هاردي عرض عليه الجزء الجديد بعد اختبار ناجح ، في حين تم الآن تقليص الاحتمالات حول اختيار النجم إلى النصف.

وشارك في فيلم " ‪No Time to Die " إلى جانب دانيال كريج و رامي مالك كل من ليا سيدوكس ، ولاشانا لينش ، وبن ويتشو ، ونعومي هاريس ، وجيفري رايت ، وكريستوف والتز ، ورالف فينيس ، و آنا دي ارماس و غيرهم، وتدور أحداث الفيلم حول حياة جيمس بوند الذى ترك الخدمة النشطة ليستمتع بحياة هادئة فى جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة.