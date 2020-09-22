شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان أسوان لأفلام المرأة ينعى سمير بهزان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، مدير التصوير المبدع سمير بهزان الذى توفى اليوم تاركا فى كل عشاق السينما مشاعر فقد عميقة بعمق ما صنعه من إرث فنى سيبقى فى ذاكرة السينما المصرية.

وتعزى إدارة المهرجان الوسط السينمائى وعائلته الكريمة ورفاق مشواره الطويل الذى بدأه كمساعد مصور فى فيلم جيوش الشمس مع الراحل شادى عبد السلام، قبل أن يقدم عددا من الأفلام المميزة ليصبح فى فترة وجيزة واحد من ألمع مديرى التصوير فى السينما المصرية والعربية.

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وقدم مدير التصوير سمير بهزان أفلاما مهمة أبرزها: "باب الشمس"، "احكى ياشهر زاد"، و"بعد الموقعة" و"المدينة" مع يسرى نصر الله، و"أرض الخوف" و"مواطن مخبر وحرامي" و"أرض الأحلام" مع داوود عبد السيد، و"خيانة مشروعة" و"ويجا"، "انت عمري" مع خالد يوسف و"أسرار البنات" مع مجدى أحمد علي".