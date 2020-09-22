شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ونانسى عجرم يحتفلان بالعيد الوطني السعودي الـ90.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة السورية أصالة نصرى على الاحتفال بالعيد الوطني السعودي الـ 90، الذي يوافق اليوم، بنشر صورة للملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وكتبت أصالة على الصورة: "غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها.. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال.. لمّ أشعر عمّري بغربة حين أصلها.. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشهامة منّ شيم أهلها.. كلّ عام والكبيرة الرحومة.. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل.. كلّ عام والملك سلمان بنّ عبد العزيز ووليّ عهده الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) السعودية بخير وأمان واستقرار وتقدّم".

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بينما حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم على الاحتفال، وكتبت تغريدة عبر حسابها بتويتر، قائلة: "كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب".



نانسي عجرم

وتستعد المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء الموافق 23 سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90، والذى تحتفل به المملكة كل عام، حيث يعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الذي أصدره الملك عبد العزيز في ذاك اليوم من العام 1932، الموافق 17 جمادى الأولى عام 1351هـ، والقاضي بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وتمكن الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، في 15 يناير 1902 من استعادة الرياض، عاصمة أجداده مؤسسي الدولة السعودية الثانية، مواصلاً مسعاه من أجل توحيد المملكة، حيث نجح في توحيد العديد من المناطق على مدى ثلاثين عاماً أهمها: جنوب نجد وسدير والوشم والقصيم والأحساء، فعسير وحائل، تلا ذلك ضم منطقة الحجاز، قبل أن يكتمل توحيد منطقة جازان أخيراً في العام 1930.

وهذا العام سيشهد الاحتفال داخل المملكة فعاليات متنوعة تقام في جميع مناطقها، تشمل الألعاب النارية والاحتفالات المتنوعة والمهرجانات والعروض العالمية والملتقيات. وفى الخارج تحتفل السفارات السعودية في كل عواصم العالم باليوم الوطني على طريقتها الخاصة، في حضور قيادات السفارة وأبناء الجاليات السعودية فى الخارج.