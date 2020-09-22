شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال يشارك فى بطولة مسلسل أحمد صلاح حسنى للمرة الثانية بعد ختم النمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الفنان إسلام جمال، الفنان أحمد صلاح حسنى، للمرة الثانية خلال أحداث مسلسله الجديد، الذى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجى، حيث تقابل الثنائى خلال مسلسل "ختم النمر" الذى عرض العام الماضى، وحقق نجاحاً كبيراً، والذى كان تعاونا فيه مع نفس فريق الكتابة الإخراج.

وفى السياق ذاته، بدأ المخرج أحمد سمير فرج عقد جلسات عمل مع المؤلف محمد عبد المعطى والفنان أحمد صلاح حسنى للوقوف على التفاصيل النهائية الخاصة بمسلسلهم الجديد، وذلك بعد انتهاء "عبد المعطى" من كتابة الـ 5 حلقات الأولى، حيث تم وضع نهاية شهر أكتوبر المقبل موعداً مبدئياً لبدء تصوير أول المشاهد.

ويعمل أحمد سمير فرج وصناع المسلسل على اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث تم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانة إيمان العاصى لتقديم دور البطولة النسائية، بينما يجرى اختيار باقى الأبطال، حيث تم ترشيح أكثر من اسم وفى انتظار الموافقة النهائية لابرام العقود معهم خلال الأسبوعين المقبلين قبل انطلاق التصوير.

يشار إلى أن إسلام جمال يصور حالياً دوره في مسلسل "خيال الحريم"، بطولة اللبنانية نور ودينا فؤاد، وخالد سليم، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف سوسن عامر، اخراج منال الصيفى، انتاج سينرجى.