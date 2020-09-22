الكشف عن علاقة عاطفية بين حلا شيحة والداعية معز مسعود

الثلاثاء 22 سبتمبر 2020

كشفت وسائل إعلام مصرية عن علاقة عاطفية تجمع الداعية الإسلامي معز مسعود، والممثلة حلا شيحة، قد تنتهي بالزواج .



وذكر موقع خبز أبيض إن معز يجهز لخطوة ارتباط جديدة ستكون مفاجأة للجميع، حيث ارتبط معز خلال الفترة الماضية بعلاقة عاطفية، بـ حلا شيحة، والتي عادت إلى الفن بعد اعتزال طويل، وارتداءها للحجاب على مدار سنوات. وخلال الأعمال التي قدمتها مؤخراً ومنها فيلم إلا أنا الذي تقوم ببطولته أمام تامر حسني، كان معز دائم التواجد معها في مواقع التصوير.

وشق الداعية الإسلامي معز مسعود طريقه، كعالم شاب نجح في الوصول إلى عقول الشباب، من خلال برامجه التي قدمها، وحققت نجاحاً كبيراً، ونالت استحسان الجميع.

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إلا إنه ومع مرور الوقت، نجح مسعود في الوصول إلى قلوب نجمات الفن أيضاً، فبعد أن تزوج من بسنت نور الدين، والتي اشتهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتقديم فيديوهات تعريفية عن الآثار، ثم سرعان ما انفصل عنها ليتزوج شيري عادل، في علاقة انتهت سريعاً، بعد زواج استمر لمدة عام.

وعلم خبر أبيض أيضاً إن معز ليس لديه مانع من عمل حلا كممثلة، خاصة وإنه تزوج من شيري، وأنتج لها بنفسه مسلسل «السهام المارقة»، لكنه في الوقت ذاته اتفق معها على شروط معينة، لتلتزم بها في أعمالها المختلفة، وليس من بينها ارتداء الحجاب.

ومن المقرر أن يتم إعلانهما عن الارتباط الرسمي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد انتهائهما من التجهيزات اللازمة للزواج، فضلاً عن ضرورة اختيار الوقت المناسب لإعلان الارتباط الرسمي للجمهور