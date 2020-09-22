فيديو.. فنان مصري يروّج لفيلمه الجديد بطريقة غريبة

بطريقة غريبة روّج الفنان المصري أحمد التهامي لفيلم "زنزانة 7"، الذي يشارك في بطولته مع أحمد زاهر ونضال الشافعي.

وشارك زاهر متابعيه على موقع "أنستقرام" مقطع فيديو يظهر فيه التهامي وهو يغطس داخل البحر لالتقاط ملصق الفيلم من تحت الماء.





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وأرفق زاهر الفيديو بتعليق: "تهامي مكنش لاقي (لم يكن يجد) الفيلم بس الحمد لله لاقاه في قاع البحر وطلعوا عاش يا توتو يا أبو الحركات يا جامد، زنزانة 7".

وتدور أحداث الفيلم، الذي طُرِح في دور العرض، الأربعاء الماضي، حول نضال الشافعي "منصور" ‏الذي يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا، فيما يجسَّد أحمد زاهر شخصية ‏"حربي"، وهو شاب عادي ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، ومع مرور ‏الأحداث يلتقى المسجونان "منصور" ‏"وحربي" داخل "زنزانة 7".

الفيلم من تأليف حسام موسى، ‏وإخراج إبرام ‏نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة.