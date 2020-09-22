يارا تحتفي بالعيد الوطني السعودي بأغنية خاصة

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"الخليج 365" من بيروت: فاجأت المغنية اللبنانية يارا جمهورها السعودي بأغنية تحمل عنوان "بنت الوطن"أطلقتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب إحتفاء بالعيد الوطني الـ 90 للمملكة.
وهي من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان ابراهيم الغانم، وتوزيع عباس صباح.
وتستعد السعودية، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 والذي تنطلق فعالياته غدًا 23 سبتمبر تحت شعار «همة حتى القمة».
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