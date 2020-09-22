فن ومشاهير

يارا تحتفي بالعيد الوطني السعودي بأغنية خاصة

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"الخليج 365" من بيروت: فاجأت المغنية اللبنانية يارا جمهورها السعودي بأغنية تحمل عنوان "بنت الوطن"أطلقتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب إحتفاء بالعيد الوطني الـ 90 للمملكة.

وهي من كلمات الأمير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان ابراهيم الغانم، وتوزيع عباس صباح.

وتستعد ، للاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ90 والذي تنطلق فعالياته غدًا 23 سبتمبر تحت شعار «همة حتى القمة».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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