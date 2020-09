وفاة الممثل الفرنسي البريطاني مايكل لونسدايل عن 89 عاما

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

باريس: توفي الممثل الفرنسي البريطاني مايكل لونسدايل المعروف بأدواره في الإنتاجات الطليعية والشعبية على السواء، الاثنين عن 89 عاما بعد مسيرة استمرت ستة عقود شارك خلالها في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وأوضح وكيل أعماله أوليفييه لوازو لوكالة فرانس برس أن الممثل الذي شارك في أكثر من مئتي دور، توفي بعد ظهر الاثنين في منزله في باريس التي ولد فيها سنة 1931 لأب عسكري بريطاني وأم فرنسية.

ونجح الممثل الذي يتقن الإنكليزية والفرنسية، خصوصا من خلال رخامة صوته وأدائه اللافت، في أن يطبع ذاكرة الجمهور حتى في أدواره الثانوية.

ونال سنة 2011 عشية بلوغه سن الثمانين، جائزة سيزار، الرديف الفرنسي للأوسكار، لأفضل ممثل بدور ثانوي عن دوره كراهب ينتهي مقتولا في الجزائر في فيلم "Of Gods and Men" (رجال وآلهة) لكزافييه بوفوا.

ومن أدواره المحفورة في ذاكرة المشاهدين خلال العقود الماضية، دور هوغو دراكس في فيلم مغامرات جيمس بوند "مونرايكر" سنة 1979 من بطولة روجر مور.

ونشأ لونسدايل في لندن ثم في المغرب خلال الحرب العالمية الثانية. وقرر خوض غمار التمثيل بعدما انجذب إلى عالم السينما في سن مبكرة.

وعاد إلى باريس سنة 1947 حيث اكتشف المسرح وتلقى دروسا في الفن المسرحي لمساعدته في تخطي الخجل في شخصيته، وفق ما قال في مقابلة سابقة مع وكالة فرانس برس.

وانطلق في المجال المسرحي سنة 1955، قبل الانتقال إلى الشاشة الكبيرة في العام التالي. وفتح له حضوره وصوته اللافتين أبواب منتجين تعاونوا معه في عدد كبير من الأعمال.

غير أن مفتاح الشهرة الحقيقية كان في تعاونه مع مخرج "الموجة الجديدة" في السينما الفرنسية فرنسوا تروفو في فيلمي "ذي برايد وور بلاك" و"ستولن كيسز" سنة 1968.

وظهر في عشرات الأعمال بينها (The day of the jacal" (1973" و"India's Song" (1975) و"The Remains of the day" (1993)، كذلك شارك التمثيل مع روبرت دي نيرو في فيلم "رونن" سنة 1998.

وشارك في أفلام لمخرجين كبار بينهم أورسون ويلز وفرنسوا تروفو ولوي مال وجاك ريفيت وجان أوستاش.

كما أن لونسدايل الملتزم دينيا، قدّم مرات عدّة أدوار رهبان وكهنة، بينها في فيلم "ذي نايم أوف ذي روز" سنة 1986.