شكرا لقرائتكم خبر عن "اللى مزعلها" أحدث أغانى حميد الشاعرى من ألبومه الجديد "بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب حميد الشاعرى لطرح أغنية من ألبومه الجديد "بابا" بعنوان "اللى مزعلها"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع الموسيقى طارق عبد الجابر، ومن المقرر أن يتم طرحه الأيام المقبلة على يوتيوب، حيث اختار الشاعرى طرح أغانى الألبوم بشكل متتالى.

وطرح حميد الشاعرى مؤخرا أغنية "بابا" التى حققت نجاح وقت طرحها، وهى من كلمات محمد البوغة، وألحان مديح محسن، وتوزيع أمين نبيل، وتقول كلمات الأغنية "لو جاى تقولى انى وحشتك.. لاء عدى اليوم قالوا مبروم على مبروم.. بعدك عرفنى.. أن أنا اشرفلى انساك.. شوف رايح فين.. لا تجيبلى نجوم السما.. ولا بقى لبن العصفور.. خلى الطابق مستور.. وابعد من هنا ولا بيهزنا كل دة.. روح مش ناقصين.. على مين دة انا بابا.

Advertisements

ويقدم النجم حميد الشاعرى من خلال ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "أنا بابا"، 4 دويتوهات جديدة، الأولى بعنوان "زحمة الأيام" مع المطرب مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وأغنية أخرى يقدمها الشاعرى مع المطربة الشابة جورى تحمل اسم"الحلوين بزيادة"، من كلمات أحمد حبيب، ألحان عمرو الشاذلى، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، والدويتو الثالث الذى يقدمه الشاعرى بعنوان "يا دنيا دوارة"، من كلمات عنتر هلال، ألحان فلكلور، التوزيع الموسيقى حميد الشاعرى، أما الدويتو الرابع بمشاركة المطرب مصطفى شوقى بعنوان "أوتومبيل الحلاوة".

وكان آخر ألبومات حميد الشاعرى بعنوان "روح السمارة"، والذى طرحه عام 2006، وطرح حميد الشاعرى مؤخراً أغنية ديو بمشاركة كل من إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر بعنوان "قادرين"، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذى أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى.