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شكرا لقرائتكم خبر عن NASA تؤكد سفر توم كروز للفضاء الخارجي لتصوير فيلمه الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عدة تقارير أجنبية، عن أن وكالة الفضاء العالمية NASA، أكدت أن النجم العالمي توم كروز، سيغادر كوكب الأرض متجهًا للفضاء الخارجي من أجل تصوير فيلمه الجديد المنتظر عرضه، بصحبه المخرج دوج ليكان، ليضيف الكثير من الترفيه لصناعة السينما.
ووفقًا لصحيفة movieweb، فإن النجم العالمي صاحب الشعبية الكبيرة في سلسلة Mission: Impossible، سيغادر كوكب الأرض مع المخرج دوج ليمان في الخريف المقبل لتصوير فيلمهما الجديد الذي لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى الان ومازال طي الكتمان.
ووثقت الصحيفة تقريرها، بتغريدة من حساب The Space Shuttle Almanac على تويتر، الذي يرصد كل عمليات الأطلاق الكبرى، والتي أكدت على ان كروز وليمان سيركبان على متن سفينة من سبيس أكس إيلون ماسك، مع مايكل لوبيز أليجريا، ومن المقرر ان تنطلق المهمة في أكتوبر المقبل.
ويواصل النجم العالمى توم كروز، تصوير الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة Mission Impossible 7، وكان قد ظهر فى "فيديو" مؤخراً، طائرا في الهواء بعد قفزه من منحدر ضخم من على متن دراجة نارية من على قمة جبلHelsetkopen بالقرب من قرية هيليسيت في النرويج.
وفقًا لجريدة الديلى ميل البريطانية ، استغرقت الحيلة المذهلة التدرب عليها أربع مرات على سفح الجبل شديد الانحدار قبل التصوير ، كما شوهدت طائرة هليكوبتر تلازم النجم العالمى ضمن إجراءات السلامة.
وأوضح التقرير، أن توم كروز كان يستعد أيضا للتصوير مشهد آخر يوقف القلب بينما كان يرتدي قناع الوجه خلال القتال، حيث كان النجم يرتدي ملابس سوداء بالكامل بينما كان يتدرب على مشاجرته الأخيرة مع رجل ذو لحيلة على متن قطار في النرويج.
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