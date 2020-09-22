شكرا لقرائتكم خبر عن موسم سادس جديد من مسلسل Prison Break لمواصلة الهروب من السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجّر النجم دومينيك بورسيل، نجم مسلسل Prison Break، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي بدء العمل على موسم سادس جديد من السلسلة الشهيرة، بعد توقف دام لعدة سنوات، لينفي شائعات توقف عرض المسلسل في الموسم السابق بعد هروب مايكل سكوفيلد من السجن الأشد حراسة في مدينة صنعاء باليمن.

ونشر النجم العالمي صاحب الـ 50 عاماً، تغريدة عبر حسابه بتويتر، وكتب قائلاً: "شائعة رقم واحد، أنا عجوز نعم وعمري 50 عاماً، شائعة رقم 2 أنا أصلع، ليس لدي شعر ليطالبني الناس بإزالته، شائعة رقم 3، نعم هناك موسم سادس من المسلسل".

ودارت أحداث الموسم الخامس من المسلسل بعد مرور سبع سنوات على خبر وفاة مايكل سكوفيلد المزيف، يظهر مايكل من جديد في سجن أوجيجيا في صنعاء، تحت اسم "كانيل أوتيس"، على أنه إرهابي داعم لتنظيم داعش، مع اجتياح الحرب لليمن، اثنين من أصدقاء مايكل القدامى وشقيقه لينكولن بوروز، وزميله الفار من سجن فوكس ريفر "سي-نوت" يخاطرون بحياتهم من خلال سفرهم إلى اليمن لإعادة مايكل إلى الوطن، وفي الولايات المتحدة، تتزوج سارة، من عميل سري يعرف باسم "بوسيدون"، المسئول عن اختفاء مايكل وتزوير خبر وفاته.

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