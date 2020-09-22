شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بسيط يكشف عن صورة من طفولته تجمعه بالراحل علاء ولى الدين وشريف عرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان مصطفى بسيط، أحد نجوم فرقة مسرح مصر، عن صورة قديمة له خلال فترة الطفولة، جمعته بنجم الكوميديا الراحل علاء ولى الدين، والمخرج الكبير شريف عرفة، وشقيقه أحمد بسيط، خلال تواجدهم فى منزل الفنان أشرف عبد الباقى، لكنه لم يكشف عن وقت التقاط الصورة تحديدا أو مناسبتها.





ونشر بسيط الصورة عبر حسابه على إنستجرام وصحبها بتعليق: "صورة للتاريخ مع حبيبنا الفنان الجميل قوى قوى عم علاء ولى الدين والمخرج العظيم الفنان الأستاذ شريف عرفة، الصورة دى فى بيت أستاذ أشرف عبد الباقى.. بحب الصورة دى جدا".





وكان الفنان أشرف عبد الباقى قال أثناء لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة إسعاد يونس على قناة DMC: "أتذكر تفاصيل يوم وفاة علاء ولى الدين، فكان أول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد أعتدنا أن نقوم بذبح الأضحية والمعايدة على بعضنا البعض وبعدما انتهيت من الذبح وجدت رقما غريبا يتصل بى فإذا بمعتز أخوه يطلب منى سرعة المجيء توجهت على الفور له ونقلناه للمستشفى، ولكنه توفى وكان على أن أبلغ مصر كلها بخبر وفاته فكان موقف صعبا جدا".