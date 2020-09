شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حفل أفريل لافينى للتوعية بمرض لايم وجمع التبرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية أفريل لافينى عن إقامتها حفل موسيقى "livestream" من أجل زيادة الوعى والأموال ومكافحة "lyme disease" مرض لايم الذى انتشر بكثافة خلال السنوات الماضية وأصيبت به أفريل نفسها، كما أصاب عدد من مشاهير العالم، وأشارت المواقع الفنية إلى أن العائدات من المقرر أن تذهب إلى مؤسسة أفريل لافينى و Global Lyme Alliance .



افريل

وقالت أفريل لافينى فى بيان إنها متحمسة جدا لمقابلة الجماهير والأصدقاء من جميع أنحاء العالم الذين سينضموا إليها وإلى ضيوفها المميزين فى #FightLyme ، وهو الحفل الذي سيفيد مجتمع لايم كاملا .. ستكون أمسية لنتذكرها جميعا فهى مليئة بالأمل والموسيقى الرائعة والمفاجآت المثيرة " .

ويعد هذا الحفل الخيرى هو الحفل الغنائى الوحيد الذى ستحييه النجمة الشهيرة البالغة من العمر ( 35 عام ) حتى نهاية عام 2020 .



افريل لافيني

يذكر أن أفريل لافينى بدأت مسيرتها الفنية عام 1999 ، و استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم و أشهر نجوم الغناء فى العالم ، ومن أبرز أغنياتها : " Wish You Were Here " و " My Happy Ending " و " Complicated " ، و غيرهم .