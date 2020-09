شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم يتصدر غلاف لمجلة Digital Studio متحدثا عن صناعة السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر الفنان كريم قاسم غلاف العدد الجديد من مجلة Digital Studio التي تعتبر مصدر المعلومات الرائد في المنطقة لصناعات إنتاج الأفلام والتلفزيون والبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي العدد الجديد من المجلة تحدث كريم قاسم عن تجربة انتاجه لأول فيلم قصير له بعنوان " الحفرة" والذي يدخل بيه عالم الإنتاج السينمائي كما تحدث عن صناعة الأفلام في الشرق الأوسط وكيف يمكننا أن ننتج أفلام بطرق بديلة تشجع الشباب على خوض التجربة دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة وعن أعمال القادمة.

كريم قاسم قد شارك في عدد من الأعمال العالمية منها The First Line وSawah الذين يعرضوا الآن على منصة Netflix كما شارك في المسلسل البريطاني The State .

كريم شارك مؤخرا في مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي عرض في رمضان الماضي، على قناة‎ dmc ‎، وعلى قناة الحياة ، ‏وعلى ‏‏القناة الأولى المصرية ‏ ‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة وإخراج محمد ‏على‎.