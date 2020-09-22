بتول عرفة تكشف عن الحلم الذي يراودها منذ 15 عامًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المخرجة بتول عرفة، عن تفاصيل الحلم الذي يراودها منذ 15 عاما. وكتبت بتول، عبر حسابها على تويتر، قائلة : “"عندي حلم من 15 سنة، يمكن ربنا يكون الحمد لله حقق لي أحلام أكتر منه بكتير، بس سيظل هذا الحلم الاكبر والذي سيشبع جزء من طموحي الفني". وأضافت: "بحلم بعمل عرض ميوزيكال ضخم يتجرد من أي حسابات إنتاجية ويكون اهتمام كل صناعه الأول بالجزء الفني فقط". يذكر أن، المخرجة بتول عرفة تعاونت مؤخرا مع أمير الطرب العربي هانى شاكر بكليب "عنيك مالت" وسيتم طرحه قريبا بشكل مختلف ومبهر للجمهور Advertisements كما انتهت من تصوير كليب جديد بعنوان "أوبا" مع المطربة رنا سماحة وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز بأحد استوديوهات شبرامنت. كما أخرجت مؤخرًا 3 كليبات مختلفة، أولهم مع الفنانة كارول سماحة بأغنية «bon voyage» والتي حققت نسب مشاهدة عالية عبر القنوات الفضائية واليوتيوب ، وقامت بتصوير أغنية المطرب محمد نور «جاني في ملعبي»، ولتي حققت ارقام رائعة عبر اليوتيوب ، وشاركت أيضًا المطرب الشاب محمد سرور باغنية خليها علي الله ، وتعاونت مع العديد من كبار نجوم الوطن العربي منهم حسين الجسمي، نانسي عجرم، خالد سليم، مصطفى حجاج.

بتول عرفة



حلم بتول عرفة

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