شكرا لقرائتكم خبر عن محسن جابر عن مطربى المهرجانات: فن معترف به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب المنتج الكبير محسن جابرعن استيائه من محاربة مطربى المهرجانات، ومنعهم من العمل، وقال فى تصريح لـ"الخليج 365": المطلوب فى مثل هذه الحالات التقويم، وليس الذبح"، وأكد أن اللون الشعبى فن معترف به فى كل العالم والمفترض هو مراقبة كلمات أغانيهم، ومنع من يتجاوز فى الألفاظ.

وأشار إلى أنه تعاون على مر السنين مع وردة وفايزة وعبد الحليم، بجانب الفن الشعبى، الذى أفرز شفيق جلال وأحمد عدوية ورشدى والعزبى وحسن الأسمر وكتكوت الأمير، وغيرهم من النجوم الذين تمت محاربتهم، وأثبتوا نجوميتهم فيما بعد، وخاصة أن عددا من المطربين يغنون أغانى أحمد عدوية بمصر وخارجها.

ومن جانبه أكد جابر أن الرقابة هى التى عليها الدور الرئيسى فى متابعة أغانى المهرجانات، وليست النقابة، حيث تمنع أى ألفاظ خارجة فى أغانيهم.

يذكر أن المنتج محسن جابر يعتبر من أقدم وأشهر المنتجين العرب، حيث كانت أولى إنتاجاته منتصف السبعينات من خلال ألبومات محمد الكحلاوى (حب الرسول يابا) و(مدد يا نبى) و(لاجل النبى)، وعُرف بحبه للفن الخليجى والعربى منذ صغره، حيث كان أحد المشاركين فى إنتاج ألبوم فنان العرب محمد عبده «يا مركب الهند» و«أيوه» والآن أصبح محمد عبده من أعز وأقرب أصدقائه.