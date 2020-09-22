شكرا لقرائتكم خبر عن جون كلود فان دام يرفع شعار العمر مجرد رقم ويستعرض عضلاته فى صورة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص اسطورة رياضة كمال الأجسام وهوليوود النجم جون كلود فان دام، على رفع شعار العمر مجرد رقم، ونشر صورة جديدة له وهو يستعرض فيها عضلاته من جديد التي ما زال يحتفظ بها عن طريق مواصلة التدريبات بالرغم من كبر سنه.

ونشر فان دام، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وهو يستعرض فيها عضلاته ليحظى بإعجاب الكثيرين لمواظبته على التدريبات ورفع لياقته البدنية طوال الوقت وعدم تأثره بفترة تفشي فيروس كورونا.

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وبحسب ما ذكرت "سبوتنك"، فإن فان دام دعا فى وقت لاحق، الموسيقيين للمشاركة فى الفيديو لأغنية "Urtlarêve" التى أحبها كثيرًا، ودعا ابنته للمشاركة فى هذا المشروع، وصور الفيديو من قبل نجله كريس.