شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترشيحات بيلبورد وموعد إقامة الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تُقام جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2020 المؤجلة فى غضون أسابيع القليلة المقبلة حسب موقع justjared، لذلك تم الكشف عن المرشحين واحدا تلو الآخر على Twitter منذ صباح اليوم، وحصل المغنى بوست مالون على أكبر عدد من الترشيحات، حيث تم ترشيحه 16 مرة فى 15 فئة، أما ليل ناز إكس حصل على 13 ترشيحا وفى حين حصلت بيلى إيليش على 12 ترشيحا، في حين حصل المغني خالد علي 12 ترشيحا.

ومن المعروف أن BBMAs يتم بثها بشكل ثابت في شهر مايو من كل عام ومع ذلك، تم تأجيلها هذا العام بسبب جائحة COVID-19، ما تسبب في توقف العديد من أحداث في هوليوود مؤقتًا لحين إقامتها في وقت لاحق.

وستنطلق BBMAs يوم الأربعاء (14 أكتوبر). ومن المقرر أن تعود كيلي كلاركسون كمضيف للبرنامج مرة أخرى هذا العام.

والترشيحات هي أفضل فنان:

بيلي ايليش

جوناس برذرز

خالد

بوست مالون

تايلور سويفت

أفضل فنان جديد:

دابابي

بيلي ايليش

ليل ناز إكس

ليزو

رودي ريتش

جائزة Billboard Chart Achievement Award(صوت المعجبين):

ماريا كاري

لوك كومبس

ليل ناز إكس

هاري ستايلز

تايلور سويفت

كبار الفنانين الذكور:

دابابي

خالد

ليل ناز إكس

بوست مالون

إد شيران

أفضل فنانة:

بيلي ايليش

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اريانا جراند

هالسي

ليزو

تايلور سويفت

أفضل فنان في Billboard 200:

دريك

بيلي ايليش

خالد

بوست مالون

تايلور سويفت

أفضل 100 فنان:

دابابي

بيلي ايليش

خالد

ليل ناز إكس

بوست مالون

أفضل فنان مبيعات الأغاني:

بيلي ايليش

ليل ناز إكس

ليزو

بوست مالون

تايلور سويفت

أفضل فنان لأغاني الراديو:

خالد

ليزو

شون مينديز

بوست مالون