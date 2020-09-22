منزل فنانة شهيرة يتعرض للسرقة.. وتوجه نصيحة لمتابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشفت الفنانة حنان شوقي، عن تعرض منزلها في العجمي للسرقة، ووجهت الشكر لوزارة الداخلية على سرعة التحرك وإلقائهم القبض على من سرقه.

وكتبت حنان عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، تعليقًا على صور نشرتها من منزلها: "بشكر وزارة الداخلية المصرية، وبالأخص المقدم الإنسان طارق الشناوي رئيس مباحث قسم الدخيلة، على مجهوده الرائع في القبض على الحرامي اللي سرق بيتي في بيانكي العجمي".

وتابعت "وبشكر كل واحد في قسم الدخيلة الصغير قبل الكبير، والحمد لله على كل شيء، وياريت نصيحة مني ليكو خدوا بالكم من حارس العقار، وياريت تكشفوا على ورقه في الداخلية، قبل الشغل والحمد لله وقدر الله وما شاء فعل".

جدير بالذكر أن حنان شوقي، واحدة من نجمات الدراما التليفزيونية، حققت نجاحًا كبيرا وشاركت كبار نجوم الفن بطولة أفلام ومسلسلات، بينها: "البخيل وأنا"، "ليالي الحلمية"، "الناس في كفر عسكر"، "دماء على الأسفلت"، و"الإرهابي"، وشاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "الأب الروحي 2" ومسلسل "بيت السلايف".