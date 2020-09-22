لماذا طغى البرتقال على "الأب الروحي" بأجزائه؟.. ناقد أمريكي يفسر

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك السيناريست الكبير محمد حلمي هلال، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصور مجمعة في إطار واحد لمشاهد من أجزاء الفيلم العالمي "الأب الروحي"، وفيها تطغى فاكهة البرتقال، دون ظهور أي نوع آخر من الفواكه.

رغم أن الأمر مر ويمر مرور الكرام، على كثيرين من مشاهدي الفيلم، إلا أن ناقد أمريكي فسره، بأن الأب الروحي من صقلية الإيطالية، التي تشتهر بزراعة أجود أنواع البرتقال في العالم.

وكتب هلال "لماذا طغى الحضور اللافت للبرتقال وليس التفاح مثلا على أغلب مشاهد فيلم الأب الروحى بأجزاءه الثلاثة، فسر احد النقاد الأمريكان هذا الأمر (بمناسبة إعادة صياغة الجزء الثالث من أفلام الأب الروحي)، فسر ذلك بأن الأب الروحي من صقلية الإيطالية التي تشتهر بزراعة أجود أنواع البرتقال في العالم".

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وتابع هلال تعليقه "والحقيقة أنني لم التفت لتلك الملحوظة الذكية جدا، رغم أنني شاهدت تلك الأفلام عشرات المرات، وهذا ما يؤكد أن على الفنان أن يظل تلميذا باحثا عن التعلم، وأن يبقى في حالة بحث عن الفهم طوال عمره".

" The Godfather- الأب الروحي" إخراج فرانسيس فورد كوبولا، بطولة مارلون براندو، آل باتشينو، جيمس كان، جون كازال، روبرت دوفال.