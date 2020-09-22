سلمى أبو ضيف تنشر فيديو من رحلتها لـ"أسوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف مقطع فيديو لها، خلال رحلتها لمدينة "أسوان"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". ظهرت "أبو ضيف" في الفيديو وهي تستمتع بالأجواء من داخل "يخت" في النيل. يذكر أن آخر أعمال سلمى أبو ضيف، مسلسل "حدوتة مُرة" الذي عُرض رمضان 2019، وهو من بطولة غادة عبدالرازق، مجدي كامل، أحمد صفوت، محمد شاهين، أحمد صيام، عبير منير، ومن إخراج ياسمين أحمد كامل.

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