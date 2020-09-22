خالد النبوي يشارك جمهوره بصورة من الإسكندرية وهذا تعليقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان خالد النبوي جمهوره بصورة له من مدينة الإسكندرية، خلال تصوير أحد أعماله الفنية الجديدة.
نشر "النبوي" صورته على حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ببقى مبسوط جداً لما التصوير يخدني أماكن بحبها وبقالي فترة مرحتهاش، و ده مش أي مكان.. مفيش في جمالك يا إسكندرية".
وتعاقد الفنان خالد النبوي مؤخرًا على فيلم "قمر 14"، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك، محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، خالد أنور، عارفة عبدالرسول، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم، ودينا الشربيني.
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